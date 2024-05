MAI VISTO questo prezzo: TABLET da 10 pollici a soli 59€ grazie al maxi sconto (-54%)

Nel mercato altamente competitivo dei tablet, il Wqplo Tablet da 10 pollici si distingue per le sue caratteristiche impressionanti e il prezzo accessibile di soli 59,83€!

Prestazioni e usabilità fuori dal comune

Questo tablet, alimentato da Android 12, è dotato di 2GB di RAM e 32GB di ROM, offrendo una combinazione equilibrata di prestazioni e capacità di archiviazione. Con un display HD 1280x800, una batteria potente da 5000mAh, e fotocamere da 2MP e 5MP, il Wqplo Tablet promette un'esperienza d'uso fluida e versatile.

Il cuore di questo tablet è il suo processore Quad-Core, che garantisce un'esperienza utente reattiva e fluida. Con 2GB di RAM, il tablet è in grado di gestire applicazioni multiple senza rallentamenti significativi. La memoria interna di 32GB offre uno spazio sufficiente per app, foto e video, con la possibilità di espandere ulteriormente tramite una scheda microSD.

Il display HD da 10 pollici con risoluzione 1280x800 offre colori vividi e dettagli nitidi, ideale per la visione di video, giochi leggeri e la navigazione web. La tecnologia touch screen è reattiva, migliorando l'interazione complessiva con il dispositivo. Inoltre, questo tablet è dotato di una fotocamera anteriore da 2MP, adatta per videochiamate e selfie di base. La fotocamera posteriore da 5MP permette di catturare foto e video con una qualità decente, sufficiente per un utilizzo quotidiano e la condivisione sui social media.

Non esitare: corri subito su Amazon e metti nel carrello il tablet da 10 pollici Wqplo a soli 59,83€ grazie al 54% di sconto applicato da Amazon solo oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.