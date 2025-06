Magistral: il primo modello di ragionamento di Mistral AI

Mistral AI presenta Magistral, il primo modello di ragionamento avanzato della compagnia pensato per offrire prestazioni elevate nel problem solving specialistico e nel garantire trasparenza e capacità multilinguistiche di alto livello.

Le caratteristiche di Magistral

Magistral nasce dalla consapevolezza che il pensiero umano non segue dei percorsi lineari ma si muove tra logica, intuizione e scoperta. In questo scenario i modelli generativi "di ragionamento" permettono di delegare all'AI e potenziare le analisi complesse e le valutazioni più approfondite basate sui dati. Vengono così colmate alcune lacune degli LLM tradizionali riguardo a problemi che richiedono passaggi logici chiari e spiegabili.

Ad oggi, le soluzioni disponibili sono spesso limitate da una scarsa specializzazione, dalla poca trasparenza nei processi decisionali e da prestazioni incostanti nelle diverse lingue utilizzate. Magistral nasce quindi per superare questi limiti ed è disponibile in due versioni differenti:

Magistral Small: open source con 24 miliardi di parametri; Magistral Medium: una soluzione pensata appositamente per i contesti enterprise.

Grazie alla sua architettura aperta, la versione Small è disponibile sotto licenza Apache 2.0.

I risultati dei benchmark

Il modello offre una catena di ragionamento nativa, cioè in grado di operare attraverso lingue e alfabeti differenti, e i risultati nei benchmark sarebbero già incoraggianti. Magistral Medium ha raggiunto infatti il 73,6% su AIME2024, mentre la versione Small ha ottenuto il 70,7%. L'ambito di applicazione copre svariati settori tra cui calcoli strutturati, logiche programmatiche e sistemi basati su regole. Vengono poi offerte risposte fino a dieci volte più rapide grazie alla modalità Flash Answers in Le Chat.

Magistral si distingue anche per la trasparenza. Ogni ragionamento è tracciabile e spiegabile rendendolo ideale per settori regolamentati, come finanza, ambiti legali e sanità, dove la compliance è essenziale.

Dalla ricerca giuridica al data engineering, dalla pianificazione strategica alla scrittura creativa, secondo Mistral Magistral rappresenta una nuova generazione di AI "pensante" con cui modificare il modo in cui affrontiamo le sfide più complesse e con rapidità senza precedenti.