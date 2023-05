Nonostante non sia dell'ultimissima generazione, il MacBook Air M1 è ancora oggi uno dei migliori notebook che tu possa acquistare. Certo, il prezzo di listino potrebbe rappresentare un enorme ostacolo (oltre 1.200€, in Italia), ma oggi grazie a eBay hai l'occasione di risparmiare. E non poco.

Il venditore professionale FacileAcquisto (feedback positivo 99,9%) propone a soli 849€ il MacBook Air M1 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su SSD. La spedizione è gratuita, ma ti consiglio di fare in fretta, perché è indicato come "oggetto di tendenza".

MacBook Air M1: potenza straordinaria ad un prezzo contenuto

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3", che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Il processore M1 è stato progettato per offrire prestazioni eccezionali, consumando meno energia rispetto ai processori precedenti. Grazie a questo, il MacBook Air ha una durata della batteria incredibile, che può arrivare fino a 18 ore di navigazione web o 15 ore di riproduzione video continua.

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Il MacBook Air M1 è anche dotato di una fotocamera FaceTime HD migliorata, altoparlanti stereo e microfoni a doppia gamma dinamica, che offrono un'esperienza di videoconferenza più nitida e chiara.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.