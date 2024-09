L'OMS e TikTok insieme per la salute digitale e l'informazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una collaborazione innovativa con TikTok, con l'obiettivo di contrastare la diffusione di informazioni errate e fuorvianti nel campo della salute. Questa iniziativa si concentra sulla promozione di una corretta alfabetizzazione sanitaria, soprattutto tra i giovani, utilizzando la popolare piattaforma di condivisione video per diffondere contenuti scientificamente validi e affidabili.

Il progetto, che durerà un anno, coinvolge anche la rete Fides, creata dall'OMS nel 2020, un network composto da oltre 800 influencer della salute. Questi creatori di contenuti, attivi su varie piattaforme digitali, hanno la capacità di raggiungere un pubblico stimato in circa 150 milioni di persone.

Il loro compito è quello di rendere più accessibili le informazioni sanitarie, traducendo concetti scientifici complessi in contenuti facilmente comprensibili per il grande pubblico. In questo modo, si cerca di colmare il divario tra la comunità scientifica e la vita quotidiana delle persone, sensibilizzando soprattutto le nuove generazioni su temi legati alla salute e al benessere.

Non sarà una sfida semplice ma sarà molto stimolante

Jeremy Farrar, Chief Scientist dell’OMS, ha evidenziato l'importanza dell'uso della tecnologia per facilitare la diffusione di informazioni sanitarie. Ha dichiarato che l’integrazione tra salute e innovazione tecnologica offre un'opportunità senza precedenti per coinvolgere persone di tutte le età, ovunque si trovino. L’obiettivo è garantire che milioni di utenti di TikTok possano avere accesso a notizie accurate e basate su evidenze scientifiche.

Anche TikTok ha sottolineato l'importanza di questa alleanza. Valiant Richey, responsabile globale per la sicurezza e la fiducia su TikTok, ha affermato che la piattaforma si impegna a fornire un ambiente sicuro per i propri utenti e che la collaborazione con la rete Fides rappresenta un passo importante per assicurare che i contenuti sanitari pubblicati siano chiari, precisi e di qualità.

Questa partnership segna un traguardo rilevante nel panorama della salute digitale. Utilizzare i social media per veicolare informazioni corrette è una sfida complessa, ma rappresenta anche un’opportunità cruciale per migliorare la salute pubblica a livello globale.