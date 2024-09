Logitech G G735: emozionati davvero con queste cuffie wireless da gaming

Il suono durante i giochi, come la musica in generale in film e serie TV, è ciò che riesce a coinvolgerci particolarmente. Ecco perché avere delle cuffie da gaming fa una grossa differenza. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le Logitech G G735 a soli 140,99 euro, invece che 239,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo considera che sul prezzo originale c'è uno sconto del 41% che quindi in questo momento ti permette di risparmiare la bellezza di 99 euro. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo quindi devi essere veloce. Tra l'altro se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G G735: comodissime, suono meraviglioso e microfono

Sono sicuramente queste tre le cose che fanno di Logitech G G735 le migliori cuffie da gioco. Innanzitutto sono ergonomiche, con cuscinetti morbidi che avvolgono le orecchie, non stringono e isolano perfettamente dal rumore esterno. L'archetto è imbottito e quindi poggia sulla testa in modo delicato. Offrono un suono potente e preciso che ti permette di sentire anche i piccoli suoni e rumori durante i tuoi giochi.

Con il microfono incorporato potrai parlare con gli amici durante le partite online e gestire i tuoi movimenti per attaccare i nemici al momento giusto e vincere. Godono anche di comandi posti sul padiglione per regolari volumi e per controllare l'illuminazione con colori RGB spettacolari. Inoltre le puoi connettere in modalità wireless con il ricevitore, e in modalità Bluetooth oppure con il cavo.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione veramente unica. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Logitech G G735 a soli 140,99 euro, invece che 239,99 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.