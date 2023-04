Logitech C920 HD Pro Webcam: disponibile un'OFFERTA ENORME su Amazon

Logitech è una delle aziende leader della tecnologia in campo hardware, e tra gli articoli migliori della casa troviamo accessori di tutti i tipi, in grado di aiutarci in tutto ciò che riguarda i PC. Un marchio da tenere sempre in considerazione quindi, perché grazie alla qualità e alla durabilità dei propri prodotti (oltre a prezzi spesso competitivi) potrebbe facilmente essere la vostra prima scelta. Dalle tastiere, alle cuffie, ai mouse, fino a proprio le webcam, come la Logitech C920 HD Pro di cui vi parliamo oggi.

Infatti da oggi su Amazon potrete trovare in offerta la webcam Logitech C920 HD Pro a soli 58,99€ con un grande sconto del 43% sul totale e un enorme risparmio di circa 45,00€.

Webcam Logitech C920 HD Pro: vedersi meglio

Si tratta di un prodotto ottimo, che a quasi metà prezzo sarà ancora più ghiotto. La webcam Logitech C920 HD Pro trasmette video Full HD e 1080p a 30 ‎fotogrammi al secondo, sia su Skype che in streaming. Possiede inoltre due microfoni omnidirezionali integrati, uno per lato.

Collegarla al vostro computer sarà semplicissimo, tramite entrata USB, ed è compatibile con una grandissima varietà di sistemi operativi, da Windows a Mac OS. Grazie alla correzione automatica della luminosità HD, la webcam Logitech C920 HD Pro ottimizza le ‎condizioni di illuminazione e produce immagini luminose e bilanciate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.