Localizzatori GPS: pacco da 3 A SOLI 23€ per viaggiare tranquilli

Sei in fermento per una partenza imminente, magari per andare a vedere la neve nei paesi di Babbo Natale oppure per mete esotiche che ti fanno dimenticare l'inverno? Allora non puoi fare a meno dei Localizzatori GPS Hoxe Air a soli 23,99€ grazie al coupon sconto del 20% da applicare su Amazon!

Venduti in confezione da 3, questi localizzatori sono compatibili con iPhone e l'app Dov'è e ti aiutano a trovare oggetti preziosi, valigie, bagagli e tanto altro ancora. Sono impermeabili ed emettono un "bip" molto forte. La batteria inoltre è sostituibile e il tracciamento è, ovviamente, valido in tutto il mondo. Cosa aspetti? Se hai un dispositivo Apple, questa è l'offerta che fa per te!

Tag Tracker con segnale acustico potente: trova sempre le tue chiavi

Questi localizzatori GPS compagno perfetto per chi vuole tenere tutto sotto controllo. Compatibile con l’app Apple Dov’è (iOS 14.5 o versioni successive), questo localizzatore consente di ritrovare facilmente oggetti smarriti come chiavi, valigie o borse. Grazie al suo bip forte, è possibile individuare l’oggetto in pochi istanti anche negli ambienti più rumorosi. Inoltre, è impermeabile, quindi può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica senza problemi, rendendolo ideale anche per bagagli o oggetti utilizzati all’aperto.

La sua semplicità d’uso e il design compatto lo rendono perfetto per il trasporto e l’installazione su vari oggetti. Questo set da 3 pezzi offre una soluzione versatile per localizzare più oggetti contemporaneamente, il tutto con la sicurezza e l’affidabilità garantite dal sistema Apple. Sia che tu stia preparando un viaggio o voglia semplicemente organizzare meglio la tua quotidianità, il Hoxe Air Tracker Tag è un accessorio indispensabile per non perdere mai di vista ciò che conta davvero.

Non aspettare: vola su Amazon e acquista il set da 3 pezzi di Localizzatori GPS Hoxe Air Tracker Tag a soli 23,99€ applicando il coupon sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.