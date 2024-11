LinkedIn sta eliminando il suo clone di Clubhouse

Gli Audio Events di LinkedIn ispirati a Clubhouse stanno per essere ufficialmente eliminati. A partire dal 2 dicembre 2024, non sarà più possibile creare nuovi eventi solo audio. L'azienda sta infatti unendo i suoi Audio Events e LinkedIn Live in un'unica funzionalità, con un'attenzione maggiore agli strumenti di streaming di terze parti. Fino ad oggi, Audio Events è stato utilizzato per panel, sessioni di domande e risposte e coinvolgimento della community, offrendo flessibilità e bassi requisiti tecnici rispetto agli eventi basati su video. Sebbene non sia stata fornita alcuna ragione ufficiale per l'interruzione, LinkedIn ha spostato la sua attenzione verso il miglioramento di altri strumenti e funzionalità. Questa decisione sembra legata alla difficoltà di mantenere gli utenti coinvolti nell'affollato mercato dell'audio live.

LinkedIn: Spaces di X unico superstite dell’audio puro

Ai tempi della pandemia, le app solo audio come Clubhouse hanno avuto un'impennata di popolarità e le aziende si sono affrettate a copiare la tendenza. Twitter (ora X), Facebook, Spotify, Reddit e persino LinkedIn si sono uniti alla gara con le loro versioni. Nel giro di qualche anno e la maggior parte di queste funzionalità sono scomparse. Facebook ha chiuso le sue Live Audio Rooms, Reddit ha abbandonato Talk e Greenroom di Spotify è fondamentalmente una città fantasma. Sorprendentemente, X è l'ultimo grande attore che resiste, con Spaces ancora in attività.

Con LinkedIn Live, gli eventi audio non sono più veramente "solo audio". Bisogna trasmettere in streaming tramite strumenti come Restream o Streamyard e aggiungere un'immagine statica se non si desidera mostrare il video. Il cambiamento è inquadrato come una semplificazione, ma per molti è LinkedIn che riconosce che gli eventi audio autonomi non hanno mai preso veramente piede. Per chi pianifica eventi solo audio, sarà necessario passare a questa configurazione ibrida prima della fine dell'anno. I nostalgici dell'era dell'audio puro, dovranno affidarsi a X come ultimo rifugio nel mainstream. Ad oggi, sembra che LinkedIn sia pronto a concentrarsi su funzionalità con un appeal più ampio. La maggior parte degli utenti non si accorgerà nemmeno che tale funzionalità non sarà più disponibile.