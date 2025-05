LinkedIn: pronto un nuovo tool AI per la ricerca del lavoro più adatto agli utenti

L'intelligenza artificiale continua ad essere un elemento di grande supporto nella vita quotidiana digitale e non solo. LinkedIn, il celebre social network professionale, sta introducendo all'interno della piattaforma un sistema di ricerca di lavoro basata sull'AI. Questa funzionalità consente agli utenti di migliorare la propria ricerca di lavoro utilizzando frasi in linguaggio naturale, eliminando la rigidità dei tradizionali filtri basati su criteri come località o settore. Grazie a questa tecnologia, è ora possibile individuare opportunità lavorative specifiche con ricerche del tipo: "ruoli entry-level di brand manager nella moda" o "posizioni per analisti interessati alla sostenibilità".

La piattaforma, nota per essere un punto di riferimento nel recruiting, ha integrato questa funzione inizialmente per gli utenti Premium in lingua inglese, con un’estensione prevista per tutti gli iscritti con impostazioni in "Global English" entro la fine della settimana. Zara Easton, esperta di carriera presso LinkedIn, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale stia trasformando il mondo del lavoro e di come l'AI sta cambiando il modo in cui lavoriamo, e la ricerca di lavoro su LinkedIn cambierà completamente il modo in cui le persone trovano la loro prossima opportunità.

Un processo di ricerca più personalizzato

Questo sviluppo rende il processo di ricerca più fluido e personalizzato. Questa evoluzione si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale, dove la personalizzazione e l’efficienza sono al centro dell’esperienza utente. La nuova funzione non si limita a migliorare la ricerca attuale ma apre le porte a un futuro ancora più dinamico.

LinkedIn prevede infatti di integrare raccomandazioni automatiche basate sul profilo dell’utente, incluse esperienze pregresse e obiettivi professionali. Questa prospettiva trasforma LinkedIn in un vero e proprio assistente virtuale per la carriera, capace di anticipare le esigenze degli utenti e fornire suggerimenti mirati per il loro sviluppo professionale. Oltre alla tecnologia, questo aggiornamento sottolinea l’impegno della piattaforma nel migliorare l’accessibilità e la qualità degli strumenti disponibili.