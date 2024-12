LinkedIn: nuovo formato video più grande nel feed, i dettagli

LinkedIn sta sperimentando un nuovo modo per rendere i video più visibili nel feed principale, introducendo pannelli di dimensioni maggiori per i contenuti video. Come spiegato da Jake Poses, direttore del prodotto di LinkedIn, il nuovo design prevede anche angoli arrotondati per rendere i video ancora più accattivanti visivamente. Questa novità punta a migliorare l’esperienza utente, soprattutto sull’app mobile, dove il formato risulta particolarmente evidente.

Interagendo con uno di questi video, gli utenti verranno indirizzati al feed video immersivo, ispirato al formato di TikTok, che ha già registrato un aumento del 36% nell’utilizzo durante l’ultimo anno. Questo dato non sorprende, dato che il video è ormai il formato di contenuto più coinvolgente su tutte le piattaforme social, inclusa LinkedIn.

La popolarità del formato in stile TikTok è già evidente su app come Instagram, Facebook e Snapchat, e LinkedIn sta cercando di sfruttare questa tendenza per attirare un pubblico più giovane che si sta affacciando al mondo professionale.

Le nuove funzionalità legate ai video di LinkedIn

Tuttavia, resta da vedere quanto questo formato sia adatto alla natura di LinkedIn. Molti video presenti sulla piattaforma tendono a essere focalizzati su consigli generici o contenuti di aspiranti influencer, che potrebbero non avere lo stesso impatto di materiali più divertenti o informali tipici di altre app. Nonostante ciò, il formato si allinea alle tendenze generali dei social media, e LinkedIn sta cercando di massimizzare il coinvolgimento degli utenti attraverso il video.

Oltre al nuovo formato, LinkedIn sta sviluppando altre funzionalità legate ai video, come caroselli video nel feed, dimostrando un chiaro interesse nel dare maggiore risalto a questo tipo di contenuti. Per chi utilizza LinkedIn per promuovere il proprio lavoro o il proprio brand, potrebbe essere il momento di riconsiderare la propria strategia video per il 2025.

Il nuovo formato video è attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti su iOS, mentre LinkedIn ha recentemente condiviso una serie di consigli utili per ottimizzare i video sulla piattaforma. Questi suggerimenti potrebbero aiutare a sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte dai video su LinkedIn.