LinkedIn e l'engagement record: cosa si nasconde dietro i numeri

Microsoft ha recentemente condiviso i suoi ultimi risultati finanziari, includendo anche le performance di LinkedIn, la piattaforma professionale acquisita nel 2016. Come accade ormai regolarmente, il report ha enfatizzato un "record di engagement" per LinkedIn, un'affermazione che è diventata una costante nei comunicati finanziari trimestrali dell’azienda.

Tuttavia, un aspetto da tenere in considerazione è che LinkedIn non fornisce informazioni precise sul numero di utenti attivi, ma si limita a riportare il dato del numero totale di membri registrati, che ha recentemente superato il miliardo. Sebbene questo numero possa sembrare impressionante, non racconta l’intera verità. In realtà, molti degli utenti registrati potrebbero non utilizzare la piattaforma con regolarità, portando a domandarsi quanto di quel miliardo di membri sia realmente attivo.

Un esempio simile si può riscontrare con Twitter, che ha dichiarato di avere oltre 1,5 miliardi di account registrati, ma solo una parte di questi risulta essere effettivamente attiva. Per LinkedIn, i dati relativi all’Europa mostrano che circa il 40% degli utenti registrati accede abitualmente alla piattaforma. Questo suggerisce che la cifra di oltre un miliardo di membri registrati potrebbe essere ben più alta rispetto al numero di utenti effettivamente coinvolti nell’uso quotidiano del servizio.

Una solida crescita nei ricavi per LinkedIn

Nonostante queste considerazioni, LinkedIn continua a registrare una solida crescita dei ricavi, con un incremento del 9% nell'ultimo periodo. Tutti i settori di business della piattaforma sembrano godere di una buona salute, ma è chiaro che i numeri di engagement non raccontano sempre la realtà delle performance, poiché il concetto di "membro registrato" può includere utenti che non sono attivi da tempo.

Aanche se LinkedIn continua a sottolineare i suoi risultati di engagement record, è essenziale comprendere che il numero di membri registrati non corrisponde necessariamente a un alto numero di utenti attivi. Una maggiore chiarezza e trasparenza riguardo ai dati sull’effettivo utilizzo della piattaforma sarebbe utile per avere un quadro più realistico delle sue prestazioni e del suo impatto nel panorama digitale.