LG OLED: il tuo televisore 4K e SMART a prezzo OCCASIONE!

Sei pronto a trasformare il tuo salotto in un vero cinema? Il televisore LG OLED da 55'' Serie B4 è qui per offrirti un'esperienza visiva senza precedenti, a soli 899€ al posto degli originali 949€!

Con il suo magnifico schermo OLED da 55 pollici, ogni dettaglio dei tuoi film e delle tue serie preferite prende vita in modo straordinario, grazie alla risoluzione 4K che regala colori vividi e neri profondi.

LG OLED 4K: più veloce, più intuitivo, migliore!

Il processore α8 fa magie, ottimizzando ogni immagine e garantendo prestazioni fluide. Non solo potrai goderti contenuti in alta definizione, ma grazie al supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos, ti sentirai completamente immerso nell’azione, con un audio avvolgente che ti farà vibrare. Hai un videogioco da terminare? Nessun problema! Con 4 porte HDMI 2.1, G-Sync e VRR, la tua esperienza di gioco sarà liscia come l’olio, senza ritardi e con immagini super fluide. Ogni partita sarà un’avventura emozionante, come se fossi dentro il gioco stesso!

Ma non è finita qui! Con ThinQ AI e il sistema operativo webOS 24, navigare tra le app e i contenuti preferiti sarà un gioco da ragazzi. Puoi anche controllare la TV con il telecomando puntatore, rendendo l'interazione ancora più intuitiva. E con il Wi-Fi integrato, hai accesso a tutte le tue piattaforme di streaming in un attimo. Il design elegante in Essence Graphite aggiunge un tocco di classe al tuo ambiente, rendendo questa TV non solo un dispositivo tecnologico, ma anche un vero e proprio elemento di arredo.

LG OLED è la scelta perfetta per chi cerca un mix di qualità, prestazioni e stile. Sei pronto a vivere il tuo intrattenimento come mai prima d’ora? La tua maratona di film inizia adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.