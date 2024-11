LEGO Harry Potter: Calendario dell'Avvento a prezzo MINI con sorprese MAXI

Il LEGO Harry Potter Calendario dell'Avvento a soli 31,49€ è un regalo magico per tutti i piccoli fan e gli appassionati della saga di Harry Potter che non vedono l'ora che arrivi Natale!

Questo calendario è un po' speciale: non si tratta solo di cioccolatini o dolcetti, ma di piccole sorprese a tema Hogwarts, con personaggi, oggetti e scene che ti faranno entrare nel mondo magico giorno dopo giorno.

Ogni giorno una magica sorpresa a tema Harry Potter

Ogni casella è un mistero da svelare, proprio come le avventure di Harry e dei suoi amici. Immagina di aprire una porticina e trovare Harry pronto per un nuovo incantesimo, o magari una miniatura della Sala Grande dove tutti si riuniscono per il Natale… è come ricevere un pezzetto di Hogwarts ogni giorno!

Per gli appassionati di Harry Potter, questo calendario rende l'attesa del Natale ancora più speciale. Ogni mattina si può scoprire un dettaglio diverso, costruendo pian piano un mondo che riporta alla mente le scene più amate dei libri e dei film. E alla fine, il 24 dicembre, avrai una vera e propria collezione di personaggi e luoghi, che potrai usare per creare storie e avventure magiche. È il regalo perfetto per chi sogna un Natale alla Hogwarts!

Con il LEGO Harry Potter Calendario dell'Avvento, Natale arriva un po' alla volta, con tutta la magia e l'attesa che rende questa festa così unica.

