Le cuffie PERFETTE per i viaggi in aereo: JBL LIVE al 40% in meno!

Stai pianificando una vacanza o un viaggio in aereo e non vuoi perdere neanche un minuto di intrattenimento? Un buon paio di cuffie può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e rilassante e uno stressante e rumoroso. Le JBL LIVE a soli 80,20€ grazie al 38% di sconto, con cancellazione adattiva del rumore, sono la scelta ideale per chi cerca comfort, qualità del suono e funzionalità avanzate.

Cancellazione adattiva del rumore per un viaggio tranquillo

Una delle caratteristiche principali delle JBL è la cancellazione adattiva del rumore. Questa tecnologia ti permette di immergerti nella tua musica o nei tuoi podcast preferiti, eliminando i rumori di fondo come il ronzio dell'aereo o il chiacchiericcio dei passeggeri. Perfetto per goderti un viaggio in tutta tranquillità. Inoltre offrono un'impressionante autonomia di 50 ore con ANC disattivato, e fino a 40 ore con ANC attivato. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricare le cuffie durante il tuo viaggio, anche se attraversi continenti interi.

Le JBL LIVE sono progettate pensando alla portabilità. Il design pieghevole permette di riporle facilmente nella tua borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio. Sono leggere e compatte, ideali per viaggiatori frequenti. Sono dotate di cuscinetti imbottiti che offrono un comfort duraturo, anche durante lunghi periodi di ascolto. Che tu sia in volo per ore o stia esplorando una nuova città, le JBL ti garantiscono un'esperienza d'ascolto confortevole.

Non importa dove ti porteranno le tue avventure, le JBL LIVE saranno il tuo compagno ideale, offrendoti sempre il meglio in termini di comodità e prestazioni.

