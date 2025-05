L’AI più leggera di sempre: Google lancia Gemma 3n per gli smartphone con meno di 2GB di RAM

Il panorama dell’intelligenza artificiale continua a evolversi rapidamente, e Google ha svelato una delle sue innovazioni più ambiziose durante il Google I/O 2025: il modello Gemma 3n. Questo sistema di AI multimodale rappresenta una svolta grazie alla sua capacità di funzionare interamente su dispositivi mobili con meno di 2GB di RAM, elaborando audio, testo, immagini e video direttamente sul dispositivo, senza necessità di connessione a server remoti.

La struttura di Gemma 3n

Il design di Gemma 3n si basa su un’architettura locale, un progresso che offre vantaggi significativi in termini di privacy e accessibilità. Gus Martins, Product Manager del progetto, ha sottolineato come il modello condivida le fondamenta con Gemini Nano, ma sia stato ottimizzato per garantire prestazioni elevate anche su hardware con risorse limitate. Questo approccio dimostra l’impegno di Google AI nel democratizzare l’accesso a tecnologie avanzate.

MedGemma: cos'è e come funziona

Tra le applicazioni di punta presentate, spicca MedGemma, una soluzione progettata per il settore sanitario. Sviluppata nell’ambito del programma Health AI Developer Foundations, MedGemma si distingue per la capacità di analizzare documenti medici e immagini diagnostiche. Questo strumento permette agli sviluppatori di personalizzare applicazioni per contesti clinici specifici, aprendo nuove possibilità per la diagnosi e il trattamento medico. La sua flessibilità rappresenta un importante passo avanti nell’adozione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario.

SignGemma: traduzione del linguaggio dei segni

Un altro prodotto innovativo è SignGemma, un sistema pensato per la traduzione del linguaggio dei segni in testo scritto. Attualmente supporta la lingua dei segni americana (ASL) e l’inglese, offrendo una soluzione inclusiva per le comunità di persone sorde o con deficit uditivi. Questa tecnologia sottolinea l’impegno di Google nel promuovere l’accessibilità attraverso l’innovazione.

Nonostante i numerosi successi, tra cui decine di milioni di download, i modelli AI della famiglia Gemma non sono esenti da controversie. Alcuni sviluppatori hanno sollevato dubbi sulle licenze personalizzate di Google, che potrebbero limitare l’utilizzo commerciale delle tecnologie. Questo aspetto evidenzia le sfide legate alla regolamentazione e alla trasparenza nel settore tecnologico.