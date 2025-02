L'AI impara a leggere le emozioni degli animali, il nuovo studio

I ricercatori stanno sviluppando avanzati sistemi di intelligenza artificiale capaci di leggere e interpretare le emozioni degli animali, aprendo nuove strade per il loro benessere. Questo approccio innovativo mira a comprendere meglio lo stato emotivo e fisico degli animali, per migliorare le loro condizioni di vita.

Un esempio di questo progresso è rappresentato da Intellipig, un sistema ideato da un team di ricercatori britannici, che analizza le espressioni facciali dei maiali per rilevare segnali di dolore, malessere o disagio emotivo. Grazie all'uso di immagini facciali, l'IA è in grado di fare previsioni accurate sullo stato di salute e sulle emozioni degli animali, un passo fondamentale per migliorare le pratiche di cura e trattamento.

Un altro progetto promettente proviene dall'Università di Haifa, dove un gruppo di esperti sta studiando come intelligenza artificiale possa riconoscere le emozioni nei cani. Gli studiosi hanno osservato che esistono somiglianze anatomiche tra il muso dei cani e quello degli esseri umani, il che ha permesso loro di sviluppare un sistema che decodifica le espressioni facciali dei cani per identificare sentimenti come ansia, felicità o stress.

Come avviene questo studio e questa fase di ricerca?

I sistemi di AI, inizialmente basati sull'interpretazione dei comportamenti animali da parte degli esseri umani, stanno evolvendo grazie a nuove metodologie di analisi. Un esempio di approccio innovativo è l’uso di fotografie di cavalli scattate prima e dopo un intervento chirurgico o l'assunzione di analgesici. In questo modo, l'AI è in grado di apprendere autonomamente i segni di dolore e di monitorare come l’animale risponde ai trattamenti, migliorando l'accuratezza delle diagnosi e delle terapie.

Le implicazioni di queste ricerche sono significative per il benessere degli animali. L'uso di tecnologie avanzate consente di identificare tempestivamente situazioni di sofferenza e di intervenire prontamente, migliorando la qualità della vita degli animali in ambienti di allevamento, ricerca o anche nelle nostre case. Questo progresso rappresenta un passo importante nella comprensione e nel rispetto dei diritti degli animali, promuovendo trattamenti più empatici e informati basati su una conoscenza approfondita dei loro stati emotivi e fisici.