Una ricerca condotta dall'Università di Cambridge suggerisce che l'intelligenza artificiale potrebbe presto diventare uno strumento in grado di manipolare le decisioni degli utenti online, influenzando non solo le loro scelte di acquisto, ma anche le opinioni politiche e le azioni quotidiane.

Lo studio introduce un concetto innovativo chiamato "economia delle intenzioni", in cui le aziende potrebbero sfruttare l'AI per analizzare e prevedere le intenzioni degli utenti, modificandole in modo sottile per orientare i comportamenti a loro favore.

Questo nuovo modello di business si baserebbe sulla capacità dei modelli di linguaggio avanzati, come quelli utilizzati in ChatGPT, di raccogliere e analizzare i dati comportamentali e psicologici degli utenti. Attraverso queste informazioni, l’AI sarebbe in grado di anticipare le scelte degli individui e di influenzarle, vendendo poi tali dati ad altri soggetti interessati, come inserzionisti o enti politici.

Le conseguenza di questa "economia delle intenzioni"

Gli esperti avvertono che questa "economia delle intenzioni" potrebbe avere conseguenze profonde sulla società. Potrebbe, infatti, influenzare importanti settori come le elezioni politiche, la libertà di stampa e la concorrenza sul mercato. Un esempio pratico di come ciò potrebbe manifestarsi è l'uso dell'IA da parte degli inserzionisti per creare pubblicità sempre più personalizzate e persuasive, sfruttando la conoscenza intima delle intenzioni degli utenti per indirizzare le loro scelte.

Lo studio evidenzia la necessità urgente di riflettere sulle implicazioni di questa nuova tecnologia e di sviluppare una regolamentazione adeguata per proteggere gli utenti dai rischi di manipolazione. La creazione di un sistema normativo che limiti l'abuso di tali strumenti diventa quindi fondamentale per evitare che l'AI venga utilizzata in modo scorretto.

L'adozione dell'economia delle intenzioni potrebbe portare a nuove forme di controllo sociale e manipolazione psicologica, rendendo necessario un dibattito pubblico serio sui rischi e le opportunità di questa tecnologia emergente.