La tua soluzione SMART: SanDisk da 128GB velocissima a prezzo IMPOSSIBILE su Amazon!

SanDisk 128GB iXpand Flash Drive Go è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di archiviazione rapida, sicura e compatibile con tutti i dispositivi, da iPhone e iPad a PC e Mac. Oggi poi ti costerà solo 45,13€ grazie all'offerta a tempo di Amazon!

Doppio connettore: Lightning e USB 3.0

Il vero punto di forza dell’iXpand Flash Drive Go è il suo design a doppio connettore. Da un lato troviamo il connettore Lightning, perfetto per collegarsi facilmente a iPhone e iPad, mentre dall'altro lato è dotato di un connettore USB 3.0 che garantisce una connessione rapida con PC e Mac. Questo significa che puoi spostare i tuoi file in un batter d’occhio da un dispositivo all’altro, senza dover passare per il cloud o cavi ingombranti.

Con 128GB di memoria, questo drive offre spazio sufficiente per tutte le tue foto, video, documenti e app. Perfetto per chi ama scattare foto e registrare video ad alta risoluzione o per chi ha bisogno di portare con sé grandi quantità di dati. Che tu sia un professionista sempre in viaggio, uno studente che ha bisogno di trasferire rapidamente i progetti tra dispositivi, o semplicemente un utente che vuole più spazio per i propri contenuti digitali, l’iXpand Flash Drive Go ti copre alla grande. La sicurezza è sempre una priorità, e con il SanDisk iXpand Flash Drive Go, puoi proteggere i tuoi file con una password, utilizzando l'app dedicata di SanDisk. Questo significa che anche se perdi il drive, i tuoi dati sensibili saranno al sicuro e accessibili solo a te.

Se cerchi un dispositivo che ti offra il massimo della versatilità, della sicurezza e della praticità, non cercare oltre: il SanDisk iXpand Flash Drive Go è tutto ciò di cui hai bisogno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.