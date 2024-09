La spunta blu di Gmail arriva anche sugli smartphone: i dettagli

La spunta blu arriva finalmente anche su Gmail per smartphone, una novità introdotta da Google per rendere più sicura la gestione delle email e facilitare la distinzione tra messaggi autentici e possibili truffe. Ogni giorno riceviamo un elevato numero di email e riconoscere quelle legittime non è sempre semplice. Per questo motivo, Gmail ha lanciato una funzione che permette di verificare l’identità del mittente con un simbolo di riconoscimento: la spunta blu.

Ma cosa significa esattamente questa spunta? Si tratta di un indicatore che appare accanto al nome del mittente e segnala che l'identità di chi invia l'email è stata verificata. È un po' come un sigillo di garanzia, che attesta l’autenticità di un'azienda o di un marchio. Questo sistema permette quindi agli utenti di riconoscere immediatamente se un'email è effettivamente stata inviata dall'azienda che dichiara di essere.

Perché un’azienda ottenga questo marchio di verifica, è necessario che rispetti alcune condizioni. Deve, per esempio, possedere un marchio registrato, proteggendo legalmente nome e logo. Inoltre, deve usare il protocollo BIMI, che consente di associare il proprio logo ufficiale al dominio email, e passare vari controlli di sicurezza implementati da Gmail per garantire l’autenticità delle comunicazioni.

La spunta blu su Gmail è un importante indicatore di sicurezza

L'importanza della spunta blu si riflette soprattutto nel miglioramento della sicurezza: con questo sistema gli utenti sono meno esposti a truffe o phishing, poiché possono subito riconoscere se un’email è davvero autentica.

Per le aziende, poi, rappresenta un’opportunità per aumentare la propria credibilità e migliorare la reputazione, rafforzando il rapporto di fiducia con i clienti. Inoltre, è uno strumento utile a ridurre la probabilità che le comunicazioni finiscano nella cartella spam. Questa funzione, inizialmente disponibile solo su desktop, ora si estende anche all’applicazione Gmail per smartphone, sia Android che iOS.

Ciò consente agli utenti di verificare l'autenticità delle email in mobilità, direttamente dal proprio dispositivo. La spunta blu di Gmail rappresenta un'importante innovazione per rendere l’uso della posta elettronica più sicuro e trasparente, proteggendo sia gli utenti che le aziende dalle minacce digitali.