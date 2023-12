La giusta energia con le Batterie Bottone al litio Duracell IN OFFERTA!

Duracell è da sempre una delle eccellenze nel campo delle batterie al litio, e qualunque sia il formato, la qualità e la durata di questi prodotti è sempre stata il top. Da oggi, se stai cercando delle batterie a moneta per piccoli telecomandi, o bilance, o latro che ne fa uso, puoi approfittare di un'offerta niente male!

Da oggi infatti puoi acquistare su Amazon in offerta 2 batterie al litio a moneta Duracell a solo 2,99€, con uno sconto del 40% che ti farà risparmiare circa 2€ sul totale!

L'energia che dura

Come anticipato, le batterie Duracell a moneta al litio 2032, possono essere usate in chiavi per auto, piccoli telecomandi, bilance, accessori tecnologici, sensori, dispositivi medici (come glucometri, termometri digitali) e così via. La loro durata è di circa il 70% maggiore rispetto alla durata media minima delle batterie di altri marchi.

Se non devi utilizzarle subito, niente paura! Perché queste 2 batterie al litio a moneta Duracell hanno una durata garantita fino a 10 anni, questo se le hai correttamente conservate nella confezione.

