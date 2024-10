Kingston DataTraveler: con il 50% DI SCONTO la paghi solo 9€ fino a esaurimento scorte

Stai cercando una chiavetta USB affidabile e capiente? Kingston DataTraveler Exodia da 128GB, costa solo 9,99€ ed è l'opzione perfetta per archiviare e trasferire i tuoi file in modo veloce e sicuro.

E la notizia migliore? Ora è in offerta speciale al 50% di sconto, per un prezzo incredibilmente conveniente di soli 9€! È il momento giusto per fare scorta di storage portatile senza svuotare il portafoglio.

Con il suo cappuccio protettivo che mantiene il connettore USB al sicuro quando non è in uso e un anello portachiavi che ti permette di portarla ovunque con facilità, questa chiavetta è progettata per resistere alla vita frenetica di tutti i giorni. Disponibile in una varietà di colori vivaci, il Kingston DataTraveler Exodia non è solo funzionale, ma anche stiloso: puoi scegliere la tonalità che si abbina meglio alla tua personalità o al tuo umore!

Prestazioni veloci, design pratico e prezzo imbattibile

La tecnologia USB 3.2 Gen 1 assicura una velocità di trasferimento dei dati nettamente superiore rispetto ai modelli più vecchi, permettendoti di spostare facilmente file di grandi dimensioni, come video, documenti o interi album di foto. Con ben 128GB di spazio, hai a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi ricordi, progetti scolastici o documenti di lavoro senza preoccuparti di rimanere senza memoria.

Il cappuccio rimovibile protegge il connettore da eventuali danni, mentre l'anello portachiavi ti consente di attaccarla facilmente al mazzo di chiavi o allo zaino, così non rischierai mai di perderla. È la soluzione perfetta per chi è sempre in movimento e ha bisogno di portare i propri file sempre con sé.

Per soli 9€, ti porti a casa una chiavetta versatile, resistente e super capiente. Approfitta subito del 50% di sconto e fai un affare senza precedenti: il tuo storage portatile non è mai stato così conveniente!

