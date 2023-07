Keliweb: scegli il piano hosting più adatto e risparmia ora!

Keliweb offre piani hosting flessibili e più adatti agli scopi professionali più diffusi. Offre numerosi piani in offerta sia per quanto riguarda il semplice hosting dei siti web, che anche per rivenditori, cloud computing e altro. Si tratta di una piattaforma presente nel settore da diverso tempo, con un'esperienza maturata in fatto di stabilità, velocità e sicurezza, grazie a delle infrastrutture informatiche costantemente aggiornate.

Scegliete ora il piano più adatto e sfruttate gli sconti offerti da Keliweb per beneficiare della miglior esperienza possibile con il vostro sito web.

Keliweb: piani host per tutte le necessità in offerta

Con Keliweb non manca sicuramente la scelta per un piano più adatto alle proprie esigenze. Dovete aprire un sito web o mettere su un negozio online? Potete farlo con le offerte per l'hosting a partire da 9,42€, 5GB di spazio web SSD, 10 caselle di posta incluse, 1 database e certificati di sicurezza SSL/HTTP2, oltre a un editor per la costruzione del sito, backup, pannello direct admin e altre utili funzionalità già comprese.

Chi ha bisogno di un'infrastruttura potente, per attività che richiedono un'elevata potenza di calcolo, può scegliere un piano per un VPS (Virtual Private Server) a partire da 5,49€. È possibile personalizzare dinamicamente le risorse che servono, scegliendo il numero di vCPU, vRAM e dischi SSD necessario. Il traffico garantisce una velocità di 100Mbit/s senza limiti mensili, sono disponibili le protezioni di sicurezza più avanzate contro DDoS e altre minacce, si può usufruire di un cloud e tanto altro.

Se invece siete dei rivenditori, Keliweb offre delle opzioni a fatturazione mensile o annuale, a partire da 21,99€. Il piano più economico offre fino a 50 account gestibili, spazio su SSD fino a 75GB, database, caselle di posta e traffico web illimitati, certificati SSL/HTTP2 e altro. Suddividete le risorse a vostra disposizione per ogni cliente e create pacchetti con risorse prefissate da rivendere.

L'hosting geodistribuito di Keliweb, infine, permette di far fronte a un traffico mensile elevato, che rischia di saturare il nodo in cui il sito web è ospitato. Rendendo disponibili copie del sito anche in altri nodi, è possibile mantenere l'operatività una volta che un nodo sarà stato saturato dal traffico.

Scegliete ora il vostro piano e approfittate delle offerte!

