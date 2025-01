JetBrains lancia l'agente AI per il coding Junie

JetBrains ha recentemente annunciato Junie un nuovo agente per il supporto al coding basato sull'intelligenza artificiale. Il progetto è attualmente in fase di anteprima privata per i sistemi operativi macOS e Linux.

Caratteristiche e funzionamento di Junie

Junie si distingue per la capacità di completare interi task invece che limitarsi a proporre dei frammenti di codice. Uno sviluppatore può digitare un prompt, ad esempio richiedere lo sviluppo di un backend per database in un determinato linguaggio, e l'agente eseguirà tale compito fino a completarlo. Questo non esclude naturalmente la necessità di una revisione per garantire l'accuratezza del risultato finale.

Ad oggi Junie supporta i linguaggi Python, Kotlin e Java. Per quanto riguarda i framework non ci dovrebbero essere delle limitazioni, anche se resta da verificare l'efficacia con strumenti specifici come per esempio Django o Flask.

Le capacità dell'agente si possono riassumere in 5 punti:

integrare nuove funzionalità anche se richiedono aggiornamenti in diverse parti di un progetto.

Creare test per massimizzare la qualità del codice.

Indagare su eventuali problemi emersi in seguito al fallimento di test già effettuati e risolverli.

Correggere bug o risolvere problemi di compilazione.

Creare documentazione o aggiornarla.

Le prime reazioni dei tester

L'assistente AI di JetBrains non ha però ricevuto recensioni entusiastiche in fase iniziale. In alcuni casi il codice prodotto si sarebbe rivelato errato, in altri sarebbe stato osservato che certi editor AI gratuiti garantirebbero un'esperienza di sviluppo migliore. Al momento il tool avrebbe riportato una valutazione di 2 stelle su 5 basata su 950 recensioni. Il tutto a fronte di oltre 18 milioni di download.

Tra i principali concorrenti di Junie troviamo ad esempio Trae, IDE adattiva che dispone di una modalità builder in grado di scomporre ed eseguire automaticamente i task che le vengono assegnati. Ma anche GitHub Copilot Workspace, attualmente in anteprima tecnica, Devin di Cognition e Amazon Q Developer che supporta l'esecuzione di compiti in risposta a istruzioni fornite tramite un prompt.