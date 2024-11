JBL x Martin Garrix Flip 6: lo speaker Bluetooth in edizione speciale (-45%)

Di speaker Bluetooth ce ne sono tanti in commercio ma quello che ti sto per segnalare è in edizione speciale, ha un suono spettacolare ed è anche scontato. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL x Martin Garrix Flip 6 a soli 81,99 euro, invece che 149,99 euro.

Forse potresti non vederlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 45% che ti fa risparmiare la bellezza di 68 euro sul totale. Una vera bomba dunque, il prezzo si avvicina a quello più basso registrato finora su Amazon. Ovviamente andrà a ruba per cui non aspettare troppo.

JBL x Martin Garrix Flip 6: suono meraviglioso da vero DJ

Il motivo per cui JBL x Martin Garrix Flip 6 ha un suono pazzesco è perché è stato creato in collaborazione con il famosissimo DJ Martin Garrix, da cui prende il nome la cassa portatile. Anche il design è accattivante e ispirato a uno degli album dell'acclamato DJ di fama mondiale.

Non sorprende dunque che il suono spacca i muri, arriva lontanissimo e non distorce mai. Lo potrai quindi usare tranquillamente anche all'aperto. Tra l'altro è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. È leggerissimo ma robusto, ha un pratico laccetto per agganciarlo e portarlo ovunque tu voglia. La connessione Bluetooth è stabile e senza latenza. Ha dei comodi comandi per regolare il volume e gode di un'autonomia pazzesca di ben 12 ore con una singola ricarica.

Siamo di fronte a uno dei migliori speaker Bluetooth in circolazione e oggi lo puoi avere a un prezzaccio. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo JBL x Martin Garrix Flip 6 a soli 81,99 euro, invece che 149,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.