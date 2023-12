JBL Charge 5 a PREZZO SCONVOLGENTE su Amazon (-50€)

Se ti piace ascoltare la musica ovunque e vuoi una cassa di qualità superiore a buon prezzo non devi perdere assolutamente questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello JBL Charge 5 a soli 199,99 euro, invece che 249,99 euro.

Con questo speaker portatile ogni nota dei tuoi brani sarà un'emozione unica e ti sembrerà di essere a un concerto. Con lo sconto del 20% risparmi ben 50 euro sul totale e quindi è un vero affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

JBL Charge 5 quasi al minimo storico

Questo prezzo si avvicina tantissimo al più basso di sempre per cui devi fare alla svelta. Con questa cassa portatile puoi collegare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet o smart TV e goderti un suono pazzesco. La connessione è stabile e senza alcuna latenza.

Possiede una batteria gigante che gli dona 20 ore di autonomia con una sola ricarica ed è impermeabile con certificazione IP67. Ha un design compatto e molto leggero con un grip sul lato e i tasti per le regolazioni sull'altro. Inoltre ha il WiFi integrato per lo streaming tramite AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Spotify Connect e puoi ascoltare la radio e i podcast via internet.

Sii rapido e avrai uno speaker wireless speciale a un prezzo molto vantaggioso. Quindi dirigiti ora su Amazon e acquista il tuo JBL Charge 5 a soli 199,99 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

