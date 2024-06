iPhone 15 ROSA: un must-have che oggi CROLLA di prezzo grazie al 20% di sconto Amazon!

L’iPhone 15 non è solo un altro smartphone; è un capolavoro di design e tecnologia, e oggi costa solamente 779€ grazie al 20% di sconto.

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici, offre colori vividi e dettagli nitidi che ti faranno vivere ogni immagine e video come mai prima d’ora. Ma non è solo il display a brillare. Il suo nuovo chip A17 Bionic, con Neural Engine di nuova generazione, garantisce prestazioni veloci e fluide, indipendentemente dal tipo di attività che stai svolgendo.

Un comparto fotografico straordinariamente sorprendente

E per gli amanti della fotografia? Sarai entusiasta di sapere che l’iPhone 15 è dotato di un sistema di fotocamere avanzato, che include una tripla fotocamera principale da 12MP ciascuna. Queste fotocamere sono equipaggiate con modalità notturna, Deep Fusion e registrazione video 4K Dolby Vision HDR, permettendoti di catturare ogni momento con una chiarezza e una qualità senza precedenti. La fotocamera frontale TrueDepth da 12MP, con modalità notturna e registrazione video 4K, ti garantisce selfie e videochiamate impeccabili.

Con 128GB di storage interno, hai tutto lo spazio necessario per conservare foto, video e app senza preoccuparti della memoria. Inoltre, la certificazione IP68 assicura la resistenza ad acqua e polvere, rendendo l'iPhone 15 adatto a qualsiasi situazione. La connettività 5G ti permette di navigare, scaricare e fare streaming a velocità ultraveloci ovunque tu sia, mentre la batteria a lunga durata garantisce fino a 18 ore di conversazione, con ricarica rapida e wireless per non restare mai a corto di energia.

