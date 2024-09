iPad (2022): con un prezzo così è PERFETTO per gli studenti

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se stai pensando di aggiornare il tuo vecchio tablet con un modello nuovo, economico ma performante, sappi che l'iPad (2022) rappresenta una delle migliori scelte sul mercato. Al prezzo di 379,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite, questo modello offre un incredibile rapporto qualità-prezzo. Ecco perché dovresti considerare di acquistarlo.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

L'iPad (2022) presenta un design moderno e raffinato con bordi piatti e cornici sottili che lo rendono non solo esteticamente gradevole ma anche comodo da tenere in mano. Lo schermo da 10,9 pollici Liquid Retina offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e dettagli nitidi che rendono ogni immagine, video o app incredibilmente coinvolgente. Sotto il cofano, è alimentato dal potente chip A14 Bionic. Questo processore, lo stesso che alimenta l'iPhone 12, offre prestazioni rapide e reattive, così potrai gestire facilmente attività multitasking, app pesanti, e giochi con grafica avanzata. Va benissimo anche per editare un video con LumaFusion, per esempio. Gode del supporto per la Apple Pencil (venduta separatamente) o per la Smart Cover Keyboard che trasforma il device in un mini laptop pensato per la produttività.

Insomma, l'iPad è uno dei dispositivi più versatili sul mercato. Può trasformarsi in una console da gioco, uno strumento creativo per disegnare e fare editing video, un dispositivo per la lettura e la navigazione, o persino un ufficio portatile. A 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il best buy del giorno. Acquista adesso l'iPad (2022) su Amazon con consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine. C'è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dall'acquisto in caso di eventuali problematiche e avrai accesso alla garanzia di due anni con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.