Intrattenimento perfetto per te grazie al Chromecast con Google TV in OFFERTA!

Tutto l'intrattenimento che vuoi è a portata di click! Perché un gioiellino incredibile come il Chromecast di Google, in combinato con Google TV, è ora in offerta su Amazon, e potrai aggiudicartelo con pochi Euro e usufruire di tutti i contenuti che puoi immaginare!

Ebbene, su Amazon in offerta puoi da oggi acquistare il Chromecast con Google TV a soli 59,90€, con uno sconto del 14% sul totale e un risparmio per te di ben 20€ sul prezzo totale originale!

La combinazione perfetta per l'intrattenimento!

Con Chromecast e Google TV potrai accedere a più di 400.000 film ed episodi di serie TV, oltre a milioni di brani musicali. Potrai divertirti con lo streaming veloce mentre e ti godi le immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l'HDR.

Ovviamente potrai utilizzare anche i comandi vocali, premere il pulsante dell'Assistente Google che trovi sul telecomando (incluso con Chromecast con Google TV) e chiedi di cercare specifici contenuti. Se non sai cosa guardare, puoi ottenere dei consigli su misura per te in base ai tuoi abbonamenti e alle tue abitudini. Non finisce qui! Perché potrai addirittura controllare cosa succede in casa tua guardando il feed della Nest Cam sul televisore.

