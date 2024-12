Interruttore intelligente Shelly: SOLO 15€ per la sua alta compatibilità

La domotica sta rivoluzionando le nostre abitazioni, rendendole sempre più efficienti e connesse. Tra i dispositivi più innovativi del settore, spicca il Shelly PM Mini Gen3 a soli 15,82€, un misuratore di potenza intelligente che unisce WiFi, Bluetooth e un design compatto per monitorare il consumo energetico in tempo reale.

Vediamo perché questo dispositivo è un must per chi desidera una gestione energetica smart.

Design compatto e flessibile per la tua casa

Shelly PM Mini Gen3 si distingue per il suo unico canale da 16A, che consente di controllare e monitorare i consumi di un singolo dispositivo o circuito. La connessione WiFi e Bluetooth integrata garantisce una configurazione semplice e un controllo immediato tramite l'app dedicata, disponibile sia per iOS che Android. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home, questo misuratore si integra perfettamente con il tuo ecosistema domotico, senza bisogno di un hub aggiuntivo.

Una delle funzionalità più apprezzate del Shelly PM Mini Gen3 è il monitoraggio energetico in tempo reale. Potrai visualizzare i consumi direttamente sul tuo smartphone, identificare eventuali sprechi e ottimizzare l'utilizzo degli elettrodomestici. Questo non solo ti aiuta a ridurre la bolletta, ma contribuisce anche a uno stile di vita più sostenibile. Regalare questo interruttore smart significa offrire tecnologia avanzata e praticità. È perfetto per chi ama la domotica o vuole iniziare a rendere la propria casa più smart. Grazie alla sua semplicità d'uso e alle sue numerose funzionalità, è un regalo utile, moderno e innovativo.

Porta il controllo energetico al livello successivo e sorprendi chi ami con un dispositivo che trasformerà la loro casa: Shelly PM Mini Gen3 a soli 15,82€.

