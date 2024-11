Instagram: una nuova funzione per i creator per organizzare i DM

Instagram ha introdotto una nuova funzione pensata per i creatori di contenuti che ricevono un grande volume di messaggi diretti (DM) sulla piattaforma. Come spiegato da Adam Mosseri, capo di Instagram, questa novità risponde a una delle problematiche più sentite dai creator: riuscire a filtrare i messaggi rilevanti. Ora, gli utenti con un account creator su Instagram possono filtrare le richieste di messaggio in base al tipo di mittente, rendendo più semplice individuare quelli prioritari.

Questa funzione ricorda in parte le etichette di Gmail, che permettono di organizzare le email in categorie e di accedere facilmente a quelle di interesse. I creator di Instagram avranno quindi la possibilità di organizzare i messaggi sia in base alla data di ricezione sia in base al numero di follower del mittente. Inoltre, grazie a questo aggiornamento, potranno suddividere le richieste di messaggio per account verificati, aziende, altri creator e iscritti, facilitando così la gestione della loro casella di posta e il riconoscimento dei messaggi prioritari a cui rispondere.

Come funziona il sistema di filtri

Questo sistema di filtri rappresenta un vantaggio per i creatori di contenuti che, grazie a una casella di posta più ordinata, possono concentrarsi sui messaggi che ritengono più utili o rilevanti. Oltre a questa novità, Instagram ha introdotto una cartella specifica per le "Risposte alle Storie", che raccoglie tutte le interazioni con le storie a cui si è risposto. L'opzione di ordinamento e filtro dei messaggi si trova nella parte superiore della casella di posta, permettendo agli utenti di navigare rapidamente tra le richieste di messaggio e le risposte alle storie.

In un video pubblicato su Threads, Mosseri ha dichiarato: "C'è ancora molto da fare per migliorare l'inbox per i creator e le richieste di messaggio, ma speriamo che questa sia una direzione giusta. Abbiamo aggiunto modi per filtrare queste richieste, in modo che possiate visualizzare solo ciò che state cercando." È probabile che in futuro l'azienda aggiunga ulteriori funzionalità per rendere la casella di posta dei creator ancora più pulita e organizzata, facilitando la comunicazione e la gestione delle interazioni.