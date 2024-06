Instagram Stories in arrivo su WhatsApp: ecco cosa sappiamo

Secondo il ricercatore di app Alessandro Paluzzi, la funzione di condivisione incrociata sarà disponibile nella barra dei menu di Instagram, accanto all'opzione già esistente per Facebook. Gli utenti che desiderano condividere una Storia su WhatsApp dovranno selezionare questa nuova opzione e le loro Storie saranno pubblicate direttamente su WhatsApp Stories, l'equivalente della funzione di Instagram. Questa integrazione mira a semplificare il processo di condivisione, riducendo il bisogno di passare manualmente da un'app all'altra per pubblicare lo stesso contenuto.

Nonostante le promesse di una condivisione più agevole, potrebbero emergere alcuni problemi di formattazione. Ad esempio, gli adesivi interattivi di Instagram potrebbero non funzionare correttamente su WhatsApp. Questa differenza di funzionalità tra le due piattaforme potrebbe limitare l'esperienza utente e l'efficacia delle Storie condivise. Tuttavia, è probabile che Meta stia lavorando per risolvere questi problemi, garantendo un'integrazione più omogenea.

I vantaggi di questa soluzione e quando sarà disponibile

L'introduzione della condivisione incrociata delle Storie offre numerosi vantaggi sia per gli utenti individuali che per le aziende. Per gli utenti comuni, questa funzione permetterà di raggiungere un pubblico più ampio con meno sforzo.

Le aziende, in particolare, trarranno grande beneficio da questa novità. Utilizzando Instagram a fini commerciali, le aziende potranno promuovere i loro prodotti o servizi a un pubblico più vasto, migliorando così la loro presenza online e potenzialmente aumentando le vendite.

Al momento, la funzione di condivisione incrociata delle Storie di Instagram su WhatsApp è ancora in fase di sviluppo e non è stata resa disponibile al pubblico. Non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio, ma si prevede che la funzione possa essere implementata entro la fine dell'anno. Gli utenti dovranno aspettare ulteriori aggiornamenti da Meta per sapere quando potranno iniziare a utilizzare questa nuova funzione.