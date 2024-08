Instagram riporta in vita una feature di MySpace: ecco quale

Instagram sta riportando in vita una caratteristica nostalgica del web dei primi anni 2000, introducendo la possibilità per gli utenti di aggiungere una canzone al proprio profilo, richiamando alla mente l'iconica funzione di MySpace. A differenza del passato, però, le canzoni non verranno riprodotte in automatico quando qualcuno visita il profilo; saranno gli utenti stessi a scegliere se far partire o mettere in pausa il brano.

La nuova funzionalità permette agli utenti di inserire una canzone nella sezione biografia del proprio profilo, aggiungendo un tocco personale alla propria pagina. Per farlo, basta andare nella sezione "modifica profilo", dove sarà possibile cercare e selezionare una canzone dalla libreria musicale di Instagram, che viene già utilizzata per i Reels e i post. Gli utenti potranno anche scegliere una porzione di 30 secondi della traccia da mostrare nel proprio profilo, consentendo così di personalizzare ulteriormente l’esperienza di chi visita la pagina.

Una nuova funzionalità in collaborazione con Sabrina Carpenter

Questa nuova funzione viene lanciata in collaborazione con Sabrina Carpenter, la pop star il cui brano estivo "Espresso" ha conquistato il pubblico. Da oggi, il profilo ufficiale di Instagram di Carpenter includerà un’anteprima esclusiva di un nuovo brano intitolato "Taste", che anticipa l'uscita del suo prossimo album, prevista per venerdì. Secondo Instagram, questo sarà l’unico modo per ascoltare la canzone prima del suo rilascio completo, sfruttando così la novità della musica nei profili come esclusiva per i fan.

Inoltre, Instagram ha integrato alcuni dettagli tematici legati all'uscita dell’album di Carpenter, intitolato Short n' Sweet. Ad esempio, utilizzando parole chiave specifiche come "Sabrina" o inserendo l'emoji della tazza di caffè nei messaggi temporanei delle Note, il testo apparirà in una tonalità di azzurro chiaro. Infine, Instagram ha anche creato un tema di chat speciale dedicato a Sabrina Carpenter, decorato con baci di rossetto, che aggiunge un ulteriore tocco di personalizzazione per i fan della cantante.