Instagram potenzia le statistiche dei Reels: nuovi dati per creators

Instagram sta potenziando gli strumenti a disposizione dei creator per migliorare la performance dei loro Reels, cercando di attrarre sempre più contenuti da parte di talentuosi produttori. Dopo l’ascesa di TikTok e le recenti difficoltà dell’app cinese negli Stati Uniti, Meta sta offrendo nuove funzionalità per aiutare i creator a capire meglio l’impatto dei loro video brevi. L’obiettivo è dare ai creatori informazioni più dettagliate per ottimizzare i contenuti e coinvolgere il pubblico in modo più efficace.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del “Tasso di visualizzazione” (View Rate), una metrica che misura la percentuale di spettatori, sia follower che non, che continua a guardare il video dopo i primi tre secondi. Questo dato assume particolare importanza, poiché Instagram ha sottolineato che i primi momenti sono cruciali per catturare l’attenzione dell’utente e farlo restare sul video.

Altre funzionalità introdotte interessanti per i creators

Un’altra funzionalità aggiunta è quella delle “Visualizzazioni nel tempo” (Views Over Time), che consente ai creator di vedere quante visualizzazioni ha ricevuto un Reel rispetto alla media dei loro contenuti in un periodo simile. La piattaforma offre anche la possibilità di visualizzare la divisione tra visualizzazioni da follower e non follower, offrendo una panoramica più completa delle prestazioni.

Oltre a queste nuove metriche, Instagram fornirà suggerimenti pratici per migliorare i contenuti, informando i creator se un determinato Reel sta ottenendo performance migliori del solito. Per esempio, se un video supera le aspettative di visualizzazioni, Instagram suggerirà di produrre più contenuti simili a quello che ha avuto successo.

Questi cambiamenti si inseriscono nella strategia di Meta di attrarre i creator di TikTok sulla sua piattaforma. Instagram punta, infatti, ad essere la piattaforma di riferimento per i video brevi, offrendo nuove funzionalità e incentivi per attrarre creatori di contenuti e far crescere la loro base di follower.