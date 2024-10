Instagram: nuovo sticker di WhatsApp nelle storie, l'avete notato?

Instagram sta sperimentando una nuova funzione che mira a semplificare le interazioni tra brand e utenti attraverso WhatsApp. In particolare, si tratta di uno sticker, pensato per le Instagram Stories, che invita gli utenti a inviare messaggi privati. Questo strumento sarà disponibile per quei brand che hanno collegato il proprio account WhatsApp Business al profilo Instagram, offrendo così un ulteriore canale di comunicazione diretta.

Questa novità risponde all'esigenza crescente dei brand di sfruttare al meglio la tendenza degli utenti a preferire le conversazioni private rispetto alle interazioni pubbliche nel feed principale. Instagram ha osservato che un numero sempre maggiore di utenti sta optando per condividere contenuti tramite Storie o messaggi privati, piuttosto che attraverso i post tradizionali. Questo fenomeno rappresenta un'opportunità strategica per le aziende, che possono così entrare in contatto più diretto con il loro pubblico.

Al momento questo sticker è disponibile solo per pochi utenti

Lo sticker WhatsApp è concepito come una versione gratuita degli annunci "Click-to-Message", introdotti di recente da Meta. Pur non avendo la stessa portata degli annunci a pagamento, questa funzionalità potrebbe comunque rivelarsi efficace per i brand, permettendo loro di creare un collegamento più personale con i follower già acquisiti. In un contesto in cui la comunicazione privata sta assumendo un ruolo sempre più importante, la possibilità di avviare una conversazione diretta su WhatsApp rappresenta un'opportunità interessante per aumentare il coinvolgimento e migliorare il rapporto con la clientela.

Al momento, Instagram sta testando questo sticker con un numero limitato di utenti selezionati, ma non è ancora chiaro quando la funzione sarà resa disponibile su larga scala. Tuttavia, se i test avranno successo, potrebbe diventare uno strumento utile per tutti i brand che desiderano rafforzare il proprio legame con il pubblico attraverso una piattaforma diffusa e popolare come WhatsApp. In prospettiva, l'integrazione tra Instagram e WhatsApp potrebbe aprire nuove strade per l'interazione tra aziende e clienti, favorendo una comunicazione più immediata e personalizzata.