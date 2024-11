Instagram: nuova funzione per creare immagini del profilo con l'AI

Instagram sta lavorando a una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale che permetterà agli utenti di creare immagini del profilo generate automaticamente, senza bisogno di utilizzare servizi esterni. Questa innovativa caratteristica consentirà agli utenti di trasformare la propria foto in una versione stilizzata e artistica direttamente all'interno dell'app.

Secondo il ricercatore di app Alessandro Paluzzi, Instagram sta già sperimentando questa opzione, che sarà accessibile dalla sezione "Modifica profilo". Gli utenti potranno scegliere di generare una nuova immagine del profilo utilizzando l'intelligenza artificiale, tramite un'opzione chiamata "Crea una foto profilo AI".

Non è ancora chiaro se gli utenti potranno caricare una foto dalla propria galleria o se la funzione funzionerà solo sulla foto attuale del profilo. Questa nuova possibilità mira a offrire una rappresentazione creativa e personalizzata del proprio volto, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per stilizzare l'immagine.

Anche altre piattaforme stanno implementando strumenti simili

Anche se Instagram è una delle prime piattaforme a introdurre una funzione di questo tipo direttamente nell'app, altre piattaforme social hanno già implementato strumenti simili. Snapchat, ad esempio, offre già una funzione chiamata "Dream", che permette agli utenti di creare versioni oniriche delle proprie immagini. TikTok, invece, consente di creare avatar animati basati sull'AI, offrendo un modo divertente e personalizzabile per rappresentarsi online.

Inoltre, anche Facebook sta sviluppando una funzione simile per generare immagini di profilo con l'AI. Oltre a questa funzione, Instagram sta lavorando anche ad altre novità per migliorare l'esperienza degli utenti. Tra queste, una nuova opzione per i creatori di contenuti che consentirà di filtrare i messaggi diretti in base al tipo di account, distinguendo tra utenti verificati, aziende, creatori e abbonati.

Questi aggiornamenti mirano a offrire strumenti sempre più sofisticati e personalizzati, migliorando l'interazione e la gestione del proprio profilo sulla piattaforma. Con queste nuove funzionalità in fase di sviluppo, Instagram punta a mantenere il suo primato tra i social media, offrendo strumenti innovativi che migliorano l'esperienza degli utenti.