Instagram: Meta testa l'AI per i creators sul suo social di punta

La competizione nel campo dell'intelligenza artificiale conversazionale si intensifica. Dopo le iniziative di Google e Meta che permettono agli utenti di interagire con chatbot basati su personaggi famosi, Meta lancia una nuova funzione per Instagram.

Negli Stati Uniti, l'azienda di Mark Zuckerberg avvierà i test di AI Studio, uno strumento pensato per i creatori di contenuti che consente loro di creare chatbot personalizzati. Questi chatbot, destinati a un gruppo selezionato di noti creatori di contenuti, saranno chiaramente identificati come tali e potranno interagire con i follower tramite messaggi, rispondendo alle loro domande e offrendo contenuti su misura.

Contemporaneamente, Character.AI, una startup emergente, ha annunciato una funzione innovativa: chiamate vocali con avatar AI. Questa caratteristica permetterà agli utenti di avere conversazioni vocali con personaggi virtuali dotati di una voce realistica e un aspetto personalizzabile.

Le parole degli esperti

Tuttavia, il progresso in questo campo non è privo di difficoltà. OpenAI, la società dietro il popolare chatbot ChatGPT, ha recentemente ritardato il lancio delle funzionalità vocali, citando la necessità di ulteriori test di sicurezza. Inoltre, OpenAI potrebbe affrontare una causa legale dall'attrice Scarlett Johansson, che sostiene che la sua voce sia stata usata senza permesso per uno dei personaggi AI della società.

Nonostante queste sfide, gli esperti prevedono che i chatbot e gli avatar AI diventeranno sempre più integrati nella nostra vita quotidiana. "Con l'evoluzione di questi sistemi, essi diventeranno parte integrante delle nostre interazioni, passando da compiti semplici a conversazioni complesse", afferma Vincenzo Cosenza, esperto di intelligenza artificiale.

"L'attrattiva di queste tecnologie aumenterà se saranno dotate della voce di personaggi famosi. Tuttavia, è incerto quanti personaggi celebri saranno disposti a concedere i diritti sulla propria voce per tali applicazioni". Lo sviluppo di chatbot e avatar AI offre nuove e affascinanti opportunità per il futuro della comunicazione umana con la tecnologia. Tuttavia, è cruciale affrontare attentamente le implicazioni etiche e legali per assicurare un uso responsabile e rispettoso della privacy.