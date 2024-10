Instagram introduce la profile card, l'ultima novità in casa Meta

Le profile card sono pensate per semplificare la condivisione del proprio account Instagram, senza dover fornire il proprio nome utente manualmente. Basta inviare la propria card, che contiene le informazioni essenziali del profilo, come la biografia, l’immagine del profilo e eventuali link o brani musicali associati. Un altro elemento innovativo è la presenza di un codice QR, che collega direttamente al profilo, facilitando ulteriormente la connessione.

Oltre alla praticità, le profile card permettono anche un certo grado di personalizzazione. Gli utenti possono modificare lo sfondo della propria card con immagini a scelta, offrendo così un mezzo per esprimere la propria personalità in modo creativo. Questo aspetto, secondo Instagram, è pensato soprattutto per facilitare nuove amicizie e collaborazioni, dato che gli utenti possono utilizzare la card per presentarsi a persone con interessi simili.

La profile card al pari di un curriculum?

Meta, la società madre di Instagram, ha spiegato che questa nuova funzione è stata introdotta in risposta alle abitudini della Generazione Z. Un recente sondaggio ha rivelato che oltre la metà dei giovani appartenenti a questa generazione desidera diventare influencer, utilizzando Instagram come una sorta di "curriculum digitale". Le profile card rispondono a questa esigenza, aiutando gli utenti a promuoversi in modo più efficace, sia per scopi personali che professionali.

Oltre a favorire l’espansione della rete di contatti, la profile card può essere condivisa su altre piattaforme e social, incoraggiando le persone a visitare il proprio profilo e a seguirlo. Sebbene Instagram permettesse già dal 2018 di condividere profili tramite codice QR, questa nuova funzione offre un approccio più completo e dettagliato, che rende la presentazione del profilo più accattivante e personalizzata rispetto al semplice utilizzo di un codice.