Instagram: disponibili anche in Italia gli account per i teenager

Instagram ha introdotto anche in Italia una nuova funzionalità dedicata alla sicurezza degli adolescenti. Dopo il lancio globale, questa innovazione arriva anche nel nostro Paese, offrendo ai giovani utenti una configurazione speciale chiamata "account per teenager". Questa modalità, progettata per chi ha meno di 16 anni, introduce una serie di protezioni automatiche che rendono l’esperienza sul social network più sicura e consapevole.

Gli account per adolescenti prevedono diverse misure per garantire una navigazione più protetta. Tra queste, la privacy è stata notevolmente rafforzata: solo le persone conosciute dagli utenti potranno contattarli o seguire i loro profili, riducendo il rischio di interazioni indesiderate.

Inoltre, verranno applicati filtri automatici per oscurare contenuti sensibili o messaggi con linguaggio offensivo, proteggendo i giovani da eventuali influenze negative o esperienze spiacevoli.

Alcuni dettagli sugli account per i teenager

Anche il tempo trascorso sulla piattaforma sarà monitorato in modo responsabile. Instagram invierà promemoria per incoraggiare gli utenti a fare una pausa dopo un’ora di utilizzo continuativo, promuovendo un approccio più equilibrato al social network. Durante le ore notturne, verrà attivata una modalità "non disturbare", che disabiliterà le notifiche per favorire il riposo degli adolescenti.

Questa novità rappresenta un passo importante per la sicurezza digitale in Italia. Gli adolescenti, spesso esposti a rischi online, potranno beneficiare di strumenti che li aiutano a vivere l’esperienza sui social in modo più sereno e protetto. L’obiettivo è quello di creare un ambiente più positivo, in cui i giovani possano interagire con maggiore consapevolezza.

Gli utenti italiani under 16 saranno avvisati nei prossimi giorni con una notifica che li informerà del passaggio a questo nuovo tipo di account. Avranno tempo una settimana per esplorare le impostazioni, dopodiché il loro profilo sarà aggiornato automaticamente. Con questa iniziativa, Instagram ribadisce il suo impegno per il benessere dei giovani, dimostrando l’importanza di adottare misure concrete per tutelare gli utenti più vulnerabili nel mondo digitale.