Instagram: creator possono ora attivare le risposte nei canali

Meta sta aggiornando la sua funzione Broadcast Channels su Instagram nel tentativo di rendere più facile per i creatori collaborare con i loro follower. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda nella giornata di mercoledì. Fino ad ora, gli spettatori non potevano rispondere al post di un creator in un Broadcast Channel ed erano limitati alle reazioni emoji. Ora, l'azienda sta dando ai creator la possibilità di consentire agli utenti di rispondere ai loro post e rispondere alle risposte di altri utenti. Inoltre, i creator ora hanno la possibilità di condividere prompt per avviare una conversazione nel loro canale.

Quando Meta ha lanciato Broadcast Channels su Instagram l'anno scorso, l'azienda ha tale novità presentato come un modo per i creator di condividere messaggi pubblici, in modalità uno a molti, con i loro follower. Broadcast Channels era visto come un metodo di comunicazione unidirezionale per i creator, i quali potevano condividere annunci rapidi, senza permettere risposte dagli utenti. Questi nuovi cambiamenti alterano quindi la visione originale della funzionalità.

Instagram: creator possono mantenere le risposte disattivate

Con queste nuove modifiche, i canali Broadcast potrebbero assomigliare di più alla sezione commenti di un post di Instagram. Tuttavia, Meta nota che tutte le risposte sono raggruppate sotto un messaggio per mantenere le cose organizzate. Vale la pena notare che i creator possono scegliere di lasciare le risposte disattivate. Per attivare le risposte, basta toccare il nome del proprio canale, selezionare "Controlli canale" e quindi toccare l'opzione "Consenti ai membri di rispondere ai messaggi". Per quanto riguarda i nuovi prompt, i creator possono dare ai propri follower qualcosa a cui rispondere. Ad esempio, possono chiedere ai loro follower di condividere i loro consigli per un ristorante in una città specifica, o chiedere loro per cosa sono grati quel giorno.

Gli utenti hanno fino a 24 ore per rispondere al prompt di un creator con una foto o un testo. Possono anche mettere "Mi piace" alle risposte di altri utenti. Oltre alle due nuove modifiche, Meta sta dando ai creator accesso a nuove metriche per aiutarli a capire l’andamento dei contenuti del loro canale Broadcast. Inoltre, Meta suggerirà ai creator modi per potenziare il canale con una guida personalizzata. Se un creator desiderasse aumentare il suo coinvolgimento, l'app potrebbe chiedergli di inviare messaggi più spesso o di inviare una foto del dietro le quinte.