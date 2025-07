Instagram: bug etichetta profili come AI e blocca la condivisione dei Reels

Nelle ultime ore, la piattaforma Instagram è stata travolta da un inedito bug che ha messo in crisi la normale esperienza degli utenti, scatenando una vera e propria ondata di confusione all’interno della community globale.

Un malfunzionamento tecnico, imprevisto e improvviso, ha colpito diversi profili, trasformandoli in presunte intelligenze artificiali e bloccando la condivisione dei Reels tra amici e familiari. Questo episodio ha rapidamente acceso i riflettori su possibili vulnerabilità delle piattaforme social e sulla necessità di risposte tempestive da parte dei gestori.

Svariate segnalazioni

Tutto ha avuto inizio con alcune segnalazioni isolate, che in breve tempo sono esplose su Reddit e altre piattaforme di discussione online. Gli utenti hanno descritto un fenomeno tanto curioso quanto inquietante: alcuni contatti abitualmente utilizzati per lo scambio di contenuti venivano improvvisamente etichettati come AI, rendendoli invisibili tra le opzioni di condivisione. In particolare, chi desiderava inviare Reels a determinati amici si è trovato impossibilitato a farlo, mentre le chat esistenti continuavano a mostrare i messaggi e i contenuti precedentemente scambiati.

Emblematico il caso di una coppia che faceva largo uso di Instagram per condividere quotidianamente contenuti. L’utente coinvolto ha raccontato che, mentre la moglie riusciva ancora a inviare Reels ad altri amici, il suo profilo risultava inspiegabilmente scomparso dalle opzioni di invio della partner, sia tra i suggerimenti che nella ricerca manuale dei contatti. Questa situazione ha subito attirato l’attenzione di molti, dando il via a un acceso dibattito tra gli iscritti.

La dicitura "AI"

A rafforzare il senso di smarrimento tra gli utenti, è intervenuto anche un dettaglio visivo: l’icona della fotocamera, all’interno delle conversazioni, ha cambiato aspetto, passando dal classico sfondo rosa con camera bianca a una nuova versione blu con fotocamera nera stilizzata.

Contemporaneamente, la dicitura AI è comparsa sotto i nomi di alcuni contatti, proprio nel momento in cui si tentava la condivisione Reels tramite Instagram Messages. Un’anomalia che ha reso ancora più evidente la natura insolita del problema Instagram.

Disfunzioni logiche

L’anomalia, però, non si è limitata solo all’aspetto grafico o all’etichettatura dei contatti. Il bug ha introdotto una vera e propria disfunzione nella logica di invio dei contenuti: la possibilità di inviare nuovi Reels funzionava solo in una direzione, lasciando gli utenti privi di reciprocità nella comunicazione.

Questo comportamento ha alimentato centinaia di discussioni, con testimonianze simili provenienti da utenti di diverse nazionalità, che si sono riversati online per cercare una soluzione condivisa.

Soluzione semplice ed efficace

Tra le numerose proposte emerse nelle community, una si è distinta per la sua sorprendente efficacia e semplicità: effettuare il logout dal proprio account e successivamente procedere con il login. Molti utenti hanno infatti riscontrato che, dopo aver eseguito questi passaggi, la piattaforma tornava a funzionare correttamente, permettendo di visualizzare nuovamente tutti i contatti nel pannello di invio e ripristinando la normale condivisione Reels. Tuttavia, questa soluzione temporanea non ha fatto altro che accrescere la curiosità sulla reale origine del problema.