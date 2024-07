Instagram: al via i test sull'impatto sulla salute mentale dei giovani

Instagram sta aprendo le sue porte ai ricercatori per esaminare l'impatto della piattaforma sulla salute mentale di adolescenti e giovani. Un nuovo progetto pilota, sviluppato in collaborazione con il Center for Open Science (COS), un'organizzazione indipendente degli Stati Uniti, consentirà a un gruppo selezionato di ricercatori di accedere a dati specifici della piattaforma per esplorare questo tema cruciale.

L'iniziativa mira a ottenere una comprensione più approfondita di come l'uso di Instagram influisca sul benessere mentale dei giovani. Per un massimo di sei mesi, i ricercatori avranno accesso a una serie di informazioni, tra cui:

Le interazioni degli utenti : le persone seguite e con cui scambiano messaggi e commenti.

: le persone seguite e con cui scambiano messaggi e commenti. Il tempo trascorso sull'app : un dato utile per valutare il potenziale impatto della "dipendenza" da Instagram.

: un dato utile per valutare il potenziale impatto della "dipendenza" da Instagram. Le impostazioni del profilo: le scelte degli utenti in termini di privacy e condivisione dei contenuti possono fornire indicazioni sul loro stato mentale.

L'esperienza di Frances Haugen, ex dipendente Facebook

È fondamentale sottolineare che i dati sensibili non saranno accessibili: né le informazioni demografiche degli utenti né i contenuti di post, commenti o messaggi saranno disponibili ai ricercatori. Questa collaborazione tra Instagram e il COS prevede la selezione di un massimo di sette progetti di ricerca focalizzati su diverse aree relative alla salute mentale degli adolescenti. I ricercatori dovranno ottenere il consenso esplicito dei genitori o dei tutori dei partecipanti minorenni prima di procedere con le loro indagini.

Questa nuova collaborazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione all'impatto dei social media sulla salute mentale dei giovani. Negli ultimi anni, diverse ricerche hanno sollevato preoccupazioni sul ruolo di piattaforme come Instagram nell'accentuare ansia, depressione e altri problemi psicologici, specialmente tra i giovani.

Nel 2021, la ex dipendente di Facebook Frances Haugen aveva rivelato documenti interni che suggerivano una correlazione tra l'uso di Instagram e l'aumento dei tassi di ansia e depressione negli adolescenti. In risposta a queste preoccupazioni, Instagram ha introdotto diverse funzionalità per proteggere i minori, come strumenti per la gestione del tempo sull'app e miglioramenti delle impostazioni sulla privacy. Il nuovo progetto di ricerca con il COS rappresenta un passo significativo per comprendere meglio la complessa relazione tra Instagram e la salute mentale dei giovani.