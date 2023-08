Incredibile Sky: Calcio e Serie TV a soli 14,90 euro al mese

Sky ti offre un'opportunità incredibile con la nuova offerta che ti permette di accedere a un mondo di calcio e serie TV straordinario a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30. Preparati a goderti ogni istante con contenuti di alta qualità, passione sportiva e intrattenimento coinvolgente, il tutto a un prezzo straordinario.

Nuova offerta Sky TV e Sky Calcio

Con Sky TV, potrai accedere a un'ampia gamma di programmi che spaziano dai show alle serie TV, dai documentari alle news. Avrai la possibilità di immergerti in una vasta scelta di serie TV italiane e internazionali, alcune delle quali in contemporanea con gli Stati Uniti, insieme alle produzioni originali Sky che hanno conquistato il pubblico. Non importa se stai cercando intrattenimento per tutta la famiglia o show di tendenza di cui tutti parlano, Sky TV ha tutto ciò che cerchi e di più.

E poi Sky Calcio, con cui potrai immergerti nella passione del calcio italiano ed europeo come mai prima d'ora. La Serie A TIM 2023/24 ti offre la possibilità di seguire ben 3 partite su 10 a turno, con match emozionanti come la partita del sabato sera alle 20.45, quella della domenica alle 12.30 e quella del lunedì alle 20.45.

E non finisce qui, perché Sky ti offre anche la copertura completa della Serie BKT 2023/24, con tutte le partite della stagione, playoff e playout inclusi. E se sei un appassionato di calcio italiano a tutti i livelli, potrai seguire anche la Serie C fino alla stagione 24/25, con i playoff e playout che ti terranno con il fiato sospeso.

Per non farsi mancare niente, potrai seguire le sfide più appassionanti della Premier League, goderti le emozioni della Bundesliga e vivere le partite più avvincenti della Ligue 1.

Quest'offerta è un'opportunità imperdibile per immergersi in un mondo di intrattenimento e passione sportiva. Non perdere tempo, abbonati a Sky e inizia a goderti ogni singolo momento con serie TV di qualità, calcio mozzafiato e contenuti di prima classe. L'offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi non lasciarti sfuggire questa occasione unica.

