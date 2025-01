Incredibile: Apple iPad da 64GB a PREZZO BOMBA con il codice sconto eBay

Quasi impossibile da credere, eppure oggi è realtà: su eBay trovi Apple iPad da 64GB in colore grigio a soli 294,90€ riscattando il codice promozionale PSPRGEN25. Con questo codice aggiungerai 15€ di sconto al già presente sconto del 23%, e se preferisci potrai pagare la cifra in 3 comode rate a interessi zero con Klarna.

Questo modello rappresenta un mix perfetto tra potenza e praticità. Grazie al chip A13 Bionic, garantisce prestazioni fluide sia per il multitasking durante lo studio sia per goderti i tuoi giochi e le app preferite senza rallentamenti.

Display Retina da 10,2 pollici: un piacere per gli occhi

Lo schermo Retina da 10,2 pollici è ideale per leggere, scrivere, guardare serie TV o anche seguire lezioni online. La qualità delle immagini è nitida e brillante, e grazie alla funzione True Tone, il display regola automaticamente i colori in base alla luce dell’ambiente, per ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Con 64 GB di memoria interna, hai spazio sufficiente per archiviare app, documenti, foto e tanto altro. Che si tratti di salvare presentazioni per la scuola o scaricare giochi e film da goderti nel tempo libero, l’iPad 2021 è pronto a supportarti.

La fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12 MP con Inquadratura Automatica è perfetta per le videochiamate su Zoom o FaceTime. Il sistema ti mantiene sempre al centro dell’inquadratura, ideale per seguire lezioni a distanza o fare call con gli amici. Sul retro, la fotocamera da 8 MP scatta foto di qualità e registra video HD, così non ti perderai mai un momento da immortalare.

Questo iPad non è solo un tablet: è il tuo nuovo alleato per studio, lavoro e svago. Non perdere l’occasione di averlo a soli 294,90€ riscattando il codice promozionale PSPRGEN25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.