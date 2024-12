Impara una nuova lingua nel 2025: ora è più facile con Babbel

Per molti, tra i buoni proposti per il nuovo anno c'è sicuramente quello di imparare a padroneggiare una nuova lingua. Sia nel mondo del lavoro che nella vita privata, conoscere una lingua in più può fare molto comodo e, in alcuni casi, può rivelarsi essenziale.

Il sistema giusto per studiare una nuova lingua è affidarsi a Babbel, una piattaforma di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo. Con Babbel è possibile accedere a vari strumenti avanzati che semplificano l'apprendimento di una nuova lingua.

Per accedere al servizio è possibile attivare un abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano di 12 mesi (-45% con l'offerta in corso). In alternativa è possibile accedere al piano Lifetime, che garantisce la possibilità di studiare tutte le lingue presenti su Babbel, al costo di 299,99 euro (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) invece di 599,99 euro e senza pagamenti ricorrenti.

Per tutti i dettagli in merito al servizio è possibile accedere al sito ufficiale di Babbel tramite il box qui di sotto.

Come funziona Babbel

Babbel è una piattaforma dedicata all'apprendimento di nuove lingue, a cui è possibile accedere anche via app. A disposizione degli utenti ci sono vari strumenti per studiare una lingua, imparare nuove frasi e arricchire il proprio vocabolario.

Gli utenti Babbel possono accedere a corsi di vario livello oltre che a lezioni su temi specifici (utili sia in ambito lavorativo che a chi ha bisogno di conoscere una determinata lingua per un viaggio). Ci sono anche guide grammaticali, per imparare i dettagli "tecnici" di una lingua. Sono disponibili anche giochi, in modo da rendere lo studio un vero e proprio passatempo.

Tutti i contenuti della piattaforma sono disponibili in abbonamento, con la possibilità di scegliere la lingua da studiare e puntare su un abbonamento con costi da 5,99 euro al mese. In alternativa, c'è il piano Lifetime, che permette l'accesso a tutte le lingue, al costo di 299,99 euro.

I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.