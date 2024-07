Illustrator è ora disponibile in modo nativo su Windows su ARM

Non c'è molta utilità per un potente computer Windows con un processore ARM se non dispone di applicazioni native ARM. Tecnicamente è possibile eseguire app non ottimizzate tramite il livello di emulazione (che, per dire, è migliorato molto con il lancio dei PC Copilot+), ma le prestazioni non sono mai a livello nativo. Fortunatamente, gli sviluppatori sono abbastanza disposti a unirsi all'iniziativa dei PC Copilot+. Adobe Illustrator è ora l'ultima app a supportare Windows su dispositivi ARM. Gli utenti Creative Cloud con PC Copilot+, come Surface Pro 11 o Laptop 7, possono ora scaricare una versione nativa di Adobe Illustrator per i loro dispositivi. È bene tenere presente che si tratta di una versione beta, quindi poco stabile.

Illustrator: Adobe Premiere Pro prossima appa supportare nativamente AMR

Adobe Illustrator è la terza app nativa per Windows su ARM della suite Creative Cloud. Photoshop e Lightroom sono già nativi per ARM. L'unica app importante rimasta senza supporto nativo ARM è Premiere Pro, il software di editing video di Adobe. Tuttavia, anche questo essere dietro l'angolo, poiché Adobe aveva promesso in precedenza di rilasciare Premier Pro per Windows su ARM a luglio. Gli utenti che utilizzano i PC Copilot+ e desiderano sfruttare un editor video nativo, possono ad esempio utilizzare Davinci Resolve 19, che ha recentemente ricevuto il supporto per Windows su ARM in versione beta.

Attualmente tutti gli occhi siano attualmente puntati sugli ultimi computer Windows con Snapdragon X Elite e X Elite Plus. Tuttavia, anche i possessori di vecchi dispositivi Windows su ARM, come Surface Pro 9 5G, potranno godere di prestazioni ed efficienza migliorate nell'ultima versione di Adobe Illustrator Beta. Se si dispone di un PC Windows con ARM è possibile verificare se un'app specifica funziona in modo nativo o emulato in pochi passi. Basta avviare il Task Manager, accedere alla scheda Dettagli e controllare la colonna Architettura. Tutto qui.