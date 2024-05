IL FUTURO dell'automazione domestica: scopri l'interruttore intelligente a 13€!

L'automazione domestica è diventata una parte integrante delle nostre vite, rendendo le nostre case più efficienti, sicure e comode. Con Shelly Plus 1, il relè interruttore intelligente Wi-Fi & Bluetooth a soli 13,99€, la gestione della tua casa diventa ancora più semplice e accessibile.

Vediamo insieme le caratteristiche e i benefici di questo dispositivo all'avanguardia, compatibile con i principali assistenti vocali e facilmente controllabile tramite app su dispositivi iOS e Android.

Controllo intelligente e convenienza assicurata

Shelly Plus 1 ti permette di controllare i tuoi dispositivi elettrici ovunque ti trovi, direttamente dal tuo smartphone o tramite i tuoi assistenti vocali preferiti, come Alexa e Google Home. Che tu voglia accendere le luci, regolare il termostato o aprire il cancello del garage, tutto è a portata di mano con un semplice tocco o comando vocale. Grazie alla sua tecnologia Wi-Fi & Bluetooth, non è necessario possedere un hub separato o un'infrastruttura complessa per integrare Shelly nella tua casa. Basta installare il dispositivo e sei pronto per iniziare a controllare i tuoi dispositivi in modo intelligente e intuitivo.

Shelly Plus 1 è progettato per una facile installazione e utilizzo, anche per i meno esperti di tecnologia. Con istruzioni chiare e un'interfaccia utente intuitiva, puoi configurare il dispositivo in pochi semplici passaggi e iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione domestica in pochissimo tempo.

Scopri il futuro dell'automazione domestica con Shelly Plus 1 e preparati a vivere in modo più intelligente e connesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.