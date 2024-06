IDEA REGALO: Trapano Avvitatore a Batteria con MEGA coupon sconto!

L'estate è sinonimo di maggior tempo libero e, quindi, di lavoretti in casa! Per questo ti proponiamo il trapano avvitatore a batteria con mille funzioni, strumenti, e che oggi con il coupon del 25% costa solamente 44,99€!

Hai capito bene: dal prezzo originale di 60€ si passa a soli 44,99€, una vera bomba per gli amanti del fai-da-te e del bricolage. Insieme alla confezione troverai anche 2 batterie di ricambio, 25+1 punte diverse e... il resto continua a scoprirlo!

25+1 Impostazioni di Coppia

Questo trapano avvitatore è equipaggiato con un motore da 20V che garantisce una potenza eccezionale per affrontare anche i lavori più impegnativi. Con una coppia massima di 42Nm, questo avvitatore è in grado di gestire senza sforzo operazioni di foratura e avvitatura su diversi materiali, tra cui legno, metallo e plastica.

Il VirtuDrill offre 25+1 impostazioni di coppia, permettendoti di regolare con precisione la potenza di avvitatura in base al materiale e al tipo di lavoro. Questa versatilità ti consente di eseguire lavori delicati senza danneggiare le superfici e di affrontare compiti più difficili con facilità. Per facilitare il lavoro in condizioni di scarsa illuminazione, il VirtuDrill è dotato di una luce LED integrata. Questa funzione ti permette di vedere chiaramente l'area di lavoro, migliorando la precisione e la sicurezza, specialmente in spazi ristretti o angoli bui.

Scegliendo il trapano avvitatore VirtuDrill, investi in uno strumento di qualità che ti accompagnerà in ogni sfida, rendendo ogni progetto un successo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.