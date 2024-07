IDEA REGALO DA 5 EURO: LEGO Friends Piccolo Negozio è ora in offerta!

Hai un budget molto ridotto e devi fare un bel regalo di compleanno a una bimba? Ecco la soluzione che fa per te: LEGO Friends "Il piccolo negozio di accessori" oggi su Amazon costa solamente 5,99€ grazie al maxi sconto del 40%!

Un mondo di creatività in miniatura

Il LEGO Friends Il Piccolo Negozio di Accessori trasporta i bambini in un mondo fantastico, dove possono gestire il loro negozio di accessori e immergersi in avventure entusiasmanti con le simpatiche mini bamboline Paisley e Candi. Costruisci il negozio, organizza gli accessori e fai sì che ogni cliente si senta speciale!

Con oltre 100 pezzi, questo set non solo intrattiene, ma aiuta anche a sviluppare le capacità motorie fini e la coordinazione occhio-mano dei bambini. Costruire il negozio, posizionare gli accessori e interagire con le mini bamboline incoraggia la creatività e la capacità di risolvere problemi in modo divertente e coinvolgente. Paisley e Candi, le mini bamboline incluse nel set, sono irresistibili con i loro dettagliati dettagli e i sorrisi contagiosi. I bambini adoreranno inventare storie e avventure per loro mentre gestiscono il negozio e si immergono nel mondo dei LEGO Friends.

Non perdere l'opportunità di regalare ai bambini un'esperienza indimenticabile con il LEGO Friends Il Piccolo Negozio di Accessori.

