IBM lancia i nuovi modelli AI Granite 3.0

IBM ha presentato la sua ultima famiglia di modelli AI chiamata Granite 3.0, in occasione del suo evento annuale TechXchange. Ha affermato che questi modelli possono sovraperformare o eguagliare modelli di dimensioni simili rispetto ai benchmark accademici e di settore. A differenza di OpenAI, IBM ha rilasciato i modelli Granite sotto la permissiva licenza Apache 2.0. La nuova famiglia Granite 3.0 comprende tanti nuovi modelli. Granite 3.0 8B Instruct, Granite 3.0 2B Instruct, Granite 3.0 8B Base, Granite 3.0 2B Base sono modelli generici. Guardian 3.0 8B, Granite Guardian 3.0 2B si basano sulla sicurezza. Infine, Granite 3.0 3B-A800M Instruct, Granite 3.0 1B-A400M Instruct, Granite 3.0 3B-A800M Base e Granite 3.0 1B-A400M Base si rivolgono agli utenti più esperti.

La società ha affermato che i modelli Granite 3.0 8B e 2B sono modelli ideali per l’AI aziendale. Ciò significa che sono più robusti e affidabili e possono gestire una serie più ampia di attività. IBM ha affermato che questi modelli offrono ottime prestazioni per attività come Retrieval Augmented Generation (RAG), classificazione, riepilogo, estrazione di entità e utilizzo di strumenti. Una volta implementati, tali modelli possono essere ottimizzati con i dati aziendali per integrarsi in diversi ambienti e flussi di lavoro aziendali.

IBM: nuovi modelli già disponibili al download

I nuovi modelli Granite di IBM sono ora disponibili per il download su HuggingFace con la licenza Apache 2.0. Granite Guardian 3.0 8B e 2B sono disponibili anche per uso commerciale tramite la piattaforma Watsonx di IBM. Infine, una selezione di modelli Granite 3.0 arriverà anche sui microservizi NIM di NVIDIA e su Vertex AI Model Garden di Google Cloud. Le funzionalità del codice di Granite possono essere utilizzate dagli sviluppatori anche tramite l'estensione Visual Studio Code, ovvero IBM Granite.Code. Quest’ultima può aiutare in molti linguaggi di programmazione tra cui C, C++, Go, Java e Python. Un'ultima nota di interesse con la famiglia Granite 3.0 è che getta le basi per gli sforzi di Agentic AI di IBM.