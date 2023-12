HUAWEI Watch GT 3 a 59€ in MENO con pagamento a rate (Amazon)

Se vuoi al polso uno smartwatch spettacolare spendendo il giusto, non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi la tuo carrello HUAWEI Watch GT 3 a soli 189,90 euro, invece che 249 euro.

Quindi grazie allo sconto del 24% oggi puoi risparmiare più di 59 euro sul totale. Avrai al polso uno smartwatch di tutto rispetto, con oltre 100 modalità sportive e un sensore preciso per tenere traccia del tuo corpo. È dotato di una mega batteria, è resistente all'acqua e puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

HUAWEI Watch GT 3: l'eccellenza che non puoi perdere

Questo smartwatch è davvero di qualità superiore e quindi adesso, che puoi risparmiare, è un ottimo acquisto. Sicuramente può essere un regalo molto apprezzato. Ha un bellissimo display da 1,43 pollici molto visibile e sensibile al tocco. Potrai scegliere uno dei tantissimi quadranti disponibili e personalizzare il tuo stile come desideri.

Ha un cinturino morbido che non fa sudare il polso e quindi un design leggero. Possiede una batteria bella grande che gli permette di durare per 2 settimane con una sola ricarica. Potrai avvalerti di una delle 100 e più modalità sportive per rimanere in forma, da fare in casa o all'aperto. E poi hai la possibilità di effettuare chiamate, o rispondere alle chiamate, con il microfono e l'altoparlante incorporato.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma non ne abbiamo il tempo. L'offerta potrebbe svanire da un momento all'altro. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Watch GT 3 a soli 189,90 euro, invece che 249 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

